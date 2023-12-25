Fenerbahçe istiyordu Galatasaray devreye girdi! Yıldız isim için transfer savaşı başladı

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray devreye girdi! Yıldız isim için transfer savaşı başladı

Ligde şampiyonluk savaşı veren Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide 0-0 berarebe kaldı. Zorlu mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları devam ediyor. Savunma hattının güçlenmesini isteyen teknik direktör Okan Buruk yönetime transfer listesini verdi. Kurmaylar ocak ayında Fenerbahçe'nin istediği yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekata başlayacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.12.2023- 10:10