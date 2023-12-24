Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

BURUK'UN SÖZLERİ:

Şehitlerimiz var, hepimiz üzgünüz. Allah'tan rahmet diliyorum. Elimizden de bir şey gelmiyor. Dualarımız onlarla, aileleriyle. İnşallah bir an önce terör biter, barış gelir. Askerlerimizin katledilmediği bir ortam istiyoruz. İnşallah bu son bulur.

Zor bir maç olacak. Stresli bir maç olacak. Stresi yönetmek gerekiyor. Daha stada girerken burada provokasyon vardı. Maç içerisinde oyuncuların davranışları çok önem kazanacak.

Hakem Arda Kardeşler'e başarılar dilemek istiyorum. İki takım için de adil kararların verildiği bir maç olsun.

Davinson Sanchez'in ağrısı oldu, oynatmak istemedik. İyi oyuncularımız var. Fenerbahçe ve bizim için bazen oyuncu seçmek kolay olmuyor. Oyununun devamında da kulübeden gelecek önemli oyuncularımız var. Wilfried Zaha'nın son maç hafif sakatlığı vardı. Oyunun durumuna göre kulübeden hamleler yapacağız.

Kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Fenerbahçe'nin kadrosuna, duruşuna göre organizasyonumuzu yaptık. Burada iki takım da kazanmak istiyor. Zor deplasman, burada taraftarın oyuna katılımı olacak. Bizim top ayağımızdayken yaptığımız işler önem kazandıracak. İki kaliteli takım var. Amacımız kazanmak. İnşallah güzel bir oyun çıkar. Futbolun kalitesini ön plana çıkartmalıyız.