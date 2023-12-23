Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray'da hedef Avrupa Ligi! Cimbom'dan çifte transfer hamlesi
UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ise averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar Avrupa'nın 2 numaralı kupasını tekrar müzesine götürmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, transfer listesini yönetime iletti. Bu doğrultuda Cimbom'da sürpriz ayrılıklar yaşanabilirken, listedeki isimler de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde adından söz ettirirken, ocak ayında da bu hamlelerine devam etmek istiyor.
Cimbom son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanla Kopenhag'la karşı karşıya geldi.