Galatasaray'da derbi çalışmaları tamamladı.
GALATASARAY HABERLERİ - Efsane teknik direktörü konuştu! Wilfried Zaha ve Manchester United...
Yaz transfer döneminde kadroya dahil olan Wilfried Zaha performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Crystal Palace'ta sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu, Galatasaray'a 2026 yılına kadar imza attı. Efsane İngiliz teknik direktör, yıldız oyuncu ve Manchester United hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
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