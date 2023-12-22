Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray F. Karagümrük'ü Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.
TRANSFER HABERİ | Ibrahimovic Galatasaray'ın kapısını çalacak!
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da ayrılığı beklenen bir oyuncu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanyor. O futbolcuya, Zlatan Ibrahimovic'in özel istediğle İtalyan devi talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Karagümrük maçının yıldızlarından biri de formasını Davinson Sanchez'e kaptıran Victor Nelsson oldu.
Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor.