TRANSFER HABERİ | Ibrahimovic Galatasaray'ın kapısını çalacak!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da ayrılığı beklenen bir oyuncu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanyor. O futbolcuya, Zlatan Ibrahimovic'in özel istediğle İtalyan devi talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.12.2023- 06:40