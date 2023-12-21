Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmayı garantiledikten sonra Tottenham'dan Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi renklerine bağlamıştı.
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Davinson Sanchez gerçekleri! PSV istemiş ama...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, sezon başında Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez için PSV ile rakip olduğu ortaya çıktı. Hollanda ekibinin genel müdürü, Kolombiyalı stoperin transfer sürecinde yaşananları anlattı. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılılar Fransız yıldızı bedelsiz kiralarken, Kolombiyalı stoperi ise 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Bu süreçte 27 yaşındaki futbolcu için Eredivisie temsilcisi PSV'de devreye girmiş fakat oyuncu G.Saray'ı seçmişti.