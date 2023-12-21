Galatasaray'ın istediği yıldız isim transfer kararını verdi! Anlaşma yapıldı

Galatasaray'da derbi hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Okan Buruk önderliğinde çalışmalarına yoğun şekilde devam eden sarı-kırmızılılarda gözler diğer yandan transfere çevrildi. Yönetim orta saha hattına takviye yapmak istiyor. Cimbom'un uzun süredir listesinde bulunduğu yıldız isim transferde kararını verdi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)