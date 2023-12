Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında takımına galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası görüşlerini aktardı.

Kerem Aktürkoğlu, "Benim için anlamlı bir geceydi. Kaptan olarak ilk kez ilk 11 çıktım. Daha önemlisi kazanmaktı. Güzel bir futbol oynamadık. Hafta sonu derbi var. Buradan galibiyetle ayrılmak önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin moral bozukluğu vardı. Hayallerimiz vardı. O tarafı geride bırakmak zorundayız. UEFA Avrupa Ligi'nde çok daha başarılı olmak istiyoruz. İyi oynamadık ama iyi mücadele ettik. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim." dedi.

Milli futbolcu Fenerbahçe derbisi için, "Derbiler çok keyifli özel oluyor. Her sene keşke her maçı derbi olarak oynasaydık diyoruz. Her iki tarafın da temennisi güzel futbol. Sadece futbolun konuşulduğu bir derbi olmasını istiyoruz. Umutluyuz, her zaman derbilerden Galatasaray güzel sonuçlarla ayrılmıştır. Orada kazanarak, galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz." şeklinde konuştu.