Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk zorlu mücadelenin ardından önemli açıkamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Daha iyisini yapabilecek gücümüz var. Derbiyi düşünmek... Kart görmemek, sakatlık.. Maçlardan öncesi zorluklardan. İki takım aynı puanda. Orada bunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor.

Beni geçen seneye götüren bir maç oldu. Geçen sene de %100 performansımızla oynayamadığımız fakat kazandığımız maçlar olmuştu. Fatih Karagümrük'ü oynadıkları futboldan dolayı tebrik ediyorum.

Angelino, bugün kullanmayacağımız için kadroda değildi. Transferle ilgili genel olarak kararımızı gelecek hafta vereceğiz. Bu maç özelindeki kararımız böyleydi.

İki takım rekorları kırarak gidiyor. Bizim amacımız deplasmanda da kazanmak. Sergio Oliveira olmayacak. Davinson Sanchez'in durumuna bakacağız. Kart cezası ve sakatlık sıkıntımız olmadı. Elimizdeki iyi bir kadro ile çıkacağız. Kazanarak lider duruma gelmek isteyeceğiz. İki takım da kazanmak isteyecek. Amacımız, hayalimiz kazanarak dönmek. Zor bir maç olacağını biliyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Geçen sene kazanarak döndük, yine aynısını hedefliyoruz.