Avrupa Ligi'nde şampiyonluk getirecek transfer harekatı! Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ise averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar Avrupa'nın 2 numaralı kupasını tekrar müzesine götürmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, transfer listesini yönetime iletti. Bu doğrultuda Cimbom'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilirken, dünyaca ünlü yıldız için harekete geçildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.12.2023- 10:36