GALATASARAY HABERLERİ | Transferin gerçekleşmesi an meselesi! Sadece 1 şart kaldı

Son dakika transfer haberi: Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. olarak bitirip Avrupa Ligi'ne düşen Galatasaray, burada kupaya uzanmak istiyor. Bunun için transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılı ekip o oyuncuyu kadrosuna katmak üzere. Bildirilenlere göre transferde sadece 1 şart kaldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)