Transferde zaman daralıyor! Galatasaray ve Juventus...
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar ocak ayında orta sahaya takviye yapmak için harekete geçmişti. Cimbom'un özellikle Arsenal forması giyen Thomas Partey'i gündemine aldığı ifade edilmişti. Juventus'un da talip olduğu yıldız futbolcunun transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 17.12.2023- 19:00