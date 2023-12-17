Transferde zaman daralıyor! G.Saray ve Juventus...
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman?
17 Aralık 2023 Döviz Kuru!
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