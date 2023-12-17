Galatasaray devre arasında potansiyeli yüksek bir oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçecek.
TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da rota Belçika! Galatasaray'dan sürpriz 10 numara harekatı
Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, devre arasında kadrosunu güçlendirip sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor. Sarı-kırmızılılarda transferde flaş gelişmeler yaşanırken, 10 numara bölgesi için yıldız bir isim listenin başına yazıldı. Cimbom aradığı ismi Belçika'da bulurken, önereceği bonservis bedelini de belirledi. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Orta sahaya ve sol beke takviye yapmak isteyen Cimbom'da gündeme sürpriz isimler geliyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın yeni hedefi ise Belçika Ligi ekiplerinden Genk'te forma giyen 10 numara Bilal El Khannouss'u transfer etmek.