TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da rota Belçika! Galatasaray'dan sürpriz 10 numara harekatı

Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, devre arasında kadrosunu güçlendirip sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor. Sarı-kırmızılılarda transferde flaş gelişmeler yaşanırken, 10 numara bölgesi için yıldız bir isim listenin başına yazıldı. Cimbom aradığı ismi Belçika'da bulurken, önereceği bonservis bedelini de belirledi. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.12.2023- 06:40