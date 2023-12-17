Galatasaray bu sezon yoluna 3 kulvarda devam ediyor.
Galatasaray'a rekor bonservis geliri! Sacha Boey'nin yeni adresi belli oluyor
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, bu sezon Süper Lig şampiyonluğunda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ligde averajla 2. sırada yer alan sarı-kırmızılı takıma flaş bir haber geldi. Yıldız oyuncusu Sacha Boey devre arasında takımdan ayrılabilir. İşte detaylar...(aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.
Cimbom burada A Grubu'nda yer aldı ve Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag ile karşılaştı.