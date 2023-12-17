GALATASARAY HABERİ: Transferde sıcak gelişme! 'Sözleşmesi feshedilecek'

Galatasaray'da ara transfer dönemine yaklaşılırken flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basınından, Cimbom'un yıldızı hakkında şok bir iddia geldi. Sarı kırmızılılarda kiralık olarak top koşturan o ismin sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi. Ancak fesih işlemini yapacak olan kulüp sadece Galatasaray değil. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2023- 00:37 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023- 00:49