ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ÇBK Mersin deplasmanda, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-74 mağlup etti.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Yener Yılmaz, Cemil Uygül, Barış Burak Durmuş
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 19, Allen 22, Büşra Akbaş 5, Meltem Yıldızhan 3, Vanloo 11, Yağmur Kübra Taşar 4, Sude Yılmaz 3, İnci Güçlü, Harrigan 7
ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Willams 14, Melis Gülcan 5, Mabrey 27, Iagupova 16, Kiss 6, Derin Yaya 7, Sinem Ataş 3, Holingsvorth 5
1. periyot: 16-24
Devre: 33-44
3. periyot: 55-67