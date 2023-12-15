Galatasaray resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın, antrenmanda sakatlık geçirdiğini duyurdu.
G.Saray'dan yapılan açıklama şöyle:
Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira'nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir.
Sağlık Raporu | Sérgio Oliveira 🔗 https://t.co/uzwqd1z3Ie pic.twitter.com/tiJUOVORE3— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 15, 2023