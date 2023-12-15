Galatasaray Fatih Karagümrük hazırlıklarını sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.12.2023- 15:19