LEVENT TÜZEMEN – KEÇİBOYNUZU TADINDA KATKI
Gurbetçilerimizin Bayern Münih kulübüne yönelik başlattığı yoğun tepkilerden sonra Alman kulübü, Manchester'de adam gibi oynamak zorunda kaldı, Tuchel adam gibi kadro çıkardı ve Bayern, Manchester'ı yenerek hem ayıbını örttü, hem de Galatasaray'ı UEFA Kupası'na taşıdı. Okan Buruk kağıt üzerinde dengeli bir kadroyu Kopenhag önüne sürdü. İlk yarı baskılı bir oyun sergileyen Galatasaraylı oyuncular final noktalarında etkili paslar kullanmadığı gibi kanatlardan tehlike yaratacak ortaları yapamadı.