Son saniyelerde öyle bir gol kaçırdık ki, az daha kalpten gidiyorduk... Maskeli Grabara panter kesildi. Son bölümde bütün riskleri aldık ama bir türlü fileleri havalandıramadık. Galatasaray, kazansaydı hem gruptan çıkacaktı, hem de 12.4 milyon Euro'yu kasasına koyacaktı. Bayern Münih ve Kopenhag gruptan çıktı. Galatasaray 3. oldu ve Avrupa Ligi Play-Off turundan yoluna devam edecek. Zaten hedef, Avrupa Ligi Şampiyonluğu değil miydi! Haydi Galatasaray! Avrupa Ligi Kupası seni bekliyor!