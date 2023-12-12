Okan Buruk istedi yönetim harekete geçti! 4 Şampiyonlar Ligi Kupası kazanmıştı

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmak istiyor. Devler Ligi'nden elenmesi durumunda en kötü UEFA Avrupa Ligi gruplarından yoluna devam etmeyi düşünen sarı-kırmızılı yönetim, bir yıldız transferi yapmak için harekete geçti. Bunun için kollarını sıvayan yönetime Okan Buruk'tan flaş bir talep geldi. Buruk, Manchester City'nin yıldız orta sahasını istiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2023- 10:22 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023- 10:39