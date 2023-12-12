Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek! İşte muhtemel rakipler

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu. Manchester United ise Bayern Münih'e 1-0 kaybetti. Bu sonuçların ardından Devler Ligi grubunu 3. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. İşte Cimbom'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2023- 01:30 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023- 01:31