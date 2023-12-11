Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Zorlu randevu öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulunuyor. Başarılı hocanın açıklamalarını haberimizden takip edebilirsiniz...

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Rakibimizin mücadele gücü yüksek bir takım olduğunu biliyoruz. Biz de direncimizi, kalitemizi ortaya koyarak kazanmak istiyoruz. 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanmıştık, burada tekrar tarih yazmak istiyoruz.

UEFA Kupası'nı aldığımızda oyuncuydum, o his çok farklı ama teknik adam olarak burada olmak da çok farklı bir his. Avrupa'da yeniden kupa kazanmak gibi bir hayalimiz var. Onu gerçekleştirmek için çok heyecanlıyım. Onun için bu maç çok önemli benim için.

JACOB NEESTRUP'A CEVAP!

Benim Kopenhag'a karşı bir saygısızlığım olduğunu düşünmüyorum. Sadece Bayern Münih'in gruptan çıkmayı garantilediği için bir seviye daha aşağıda oynayacağını söylemiştim. Kopenhag çok beğendiğim, mücadele gücü yüksek bir takım. Bunu hep söylüyorum zaten.

Son iki maçta hakem kararları hep aleyhimize oldu ancak oynanmamış bir maç konuşmak doğru olmaz. Hakeme yüzde yüz güveniyoruz. Üst düzey bir hakem görev alacak yarın, iki takım adına da adil kararlar alacağını umuyorum.

UEFA Finali'nde öz güvenimiz çok yüksekti. İyi oyunculardık, iyi takımdık ve bu yüzümüze de yansıyordu. Oyuncularımda da bunu görüyorum. Maçtan önce gülmeleri, eğlenmeleri bir öz güven göstergesi aslında.