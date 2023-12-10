Galatasaray'a Kopenhag maçı öncesi Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech müjdesi!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Kopenhag ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sakatlıkları geçen Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech de antrenmanda yer aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.12.2023- 15:25