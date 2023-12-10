Galatasaray'a çilek geliyor! Okan Buruk yeni yıldızına kavuşuyor
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray, galibiyeti 3-1'lik skorla aldı. Diğer yandan sarı-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları sürüyor. Cimbom'un teknik direktörü Okan Buruk, yönetimden savunma hattına transfer istedi. Ocak ayında takviye yapmayı planlayan Aslan rotasını Fransa'ya çevirdi. İşte Galatasaray'ın yeni yıldızı... | Galatasaray haberleri
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Yayın Tarihi: 10.12.2023- 10:49 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023- 10:56