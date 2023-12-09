Maçın genelinde iyi bir yönetim gösteren hakem Abdulkadir Bitigen, Nelsson'un pozisyonunda 'VAR'ın kurbanı oldu' diyebiliriz. 'Kurbanı oldu' diyorum çünkü Nelsson, pozisyonda zaten toptan kollarını korumak için vücudu birleştiriyor, düşerken de dirseğini (mecburen) yere koyunca sol kolu açılmış gibi görünüyor. Aslında düştüğü anda da kolları birleşik... Ama dirseği havada kaldığı için top gelip çarpıyor. El-kol, topa gitmiyor!

Hakeme ve VAR'a göre Nelsson, düz bir kalas gibi, düz bir tahta gibi düşmeliydi. Çünkü tahta ve kalasta kol yok! Buna penaltı diyorsanız, Samet Akaydın'ın pozisyonuna neden 'penaltı' diyemediniz ey hakemler! Sizi gidi çifte standartçılar sizi!