Spor yazarları Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçını yorumladı!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu karşılaşmayı flaş sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
RAMS Park'ta dün gece iki tane futbol oynamak isteyen takım vardı… İkisi de oyunu güzelleştirmeye çalışıyor, haliyle iyi pozisyonlar oluyor. Galatasaray kazanmak istiyor ama aklı da Kopenhag'da… Sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 2-0 bitirse rahat edecek ama istedikleri olmuyor.
Adana Demirspor'un ilk yarının sonunda kazandığı penaltı, net bir penaltı pozisyonu. Tabii lig öyle bir hale geldi ki bu pozisyonda herkes geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçeli Samet'in pozisyonuyla karşılaştırıyorlar. Sarı-kırmızılar zaman zaman iyi işler yaptı ama finali bitiremedi. Özellikle Tete, karşı karşıya net goller kaçırdı.
Adana Demirspor kestiği toplarla Galatasaray'ın arka tarafına çabuk inip daha süratli gitselerdi mutlak pozisyon yakalarlardı. Onlar gidene kadar Galatasaray defansı kapandı. Galatasaray, Kopenhag'ta öyle bir maça çıkacak ki Türk futbolu için de çok önemli. Haliyle futbolcu sahada iki tarafı düşünüyor. Çünkü Avrupa'da ya tam olacaklar ya hiç olmayacaklar.
Galatasaray 'çok iyi kadro kurdum' diyor tamam da aylardır sol bek olayını halledemedi. Deniyorlar, deniyorlar olmuyor… O zaman da bu kadar etkili kadro kuruyorum demeyeceksin. Çünkü o tarafın kara delik. Başına ne geliyorsa oradan geliyor. Bakalım salı günü o sol tarafta kimi göreceğiz. Bu iş milli piyango gibi oldu!
ZEKİ UZUNDURUKAN - VAR ODASI'NDAN 'TAHTA' GİBİ YORUM
Galatasaray'ın sol kanadı, hızlı tren gibiydi. Barış Alper'in verdiği destek ve gerçek görev bölgesine dönen Kerem Aktürkoğlu'nun sol kulvara adeta bir ray döşeyip, hızlı tren gibi rakip kaleye sefer düzenlediklerini gördük. Sol kanada can katan Kerem'in Icardi ile uyumu da muazzamdı. Kerem'in attığı golde Icardi'nin asisti derslikti.
Icardi dün gol atmaktan daha çok gol attırmayı düşündü ama penaltıda topu filelere yapıştırıp tribünleri coşturdu. Büyük futbolcu Icardi! Harika bir maç çıkaran Mertens, Magomedaliyev'in koruduğu kaleye adeta füze gibi şutlar gönderdi, oyun aklı oldu...
Maçın genelinde iyi bir yönetim gösteren hakem Abdulkadir Bitigen, Nelsson'un pozisyonunda 'VAR'ın kurbanı oldu' diyebiliriz. 'Kurbanı oldu' diyorum çünkü Nelsson, pozisyonda zaten toptan kollarını korumak için vücudu birleştiriyor, düşerken de dirseğini (mecburen) yere koyunca sol kolu açılmış gibi görünüyor. Aslında düştüğü anda da kolları birleşik... Ama dirseği havada kaldığı için top gelip çarpıyor. El-kol, topa gitmiyor!
Hakeme ve VAR'a göre Nelsson, düz bir kalas gibi, düz bir tahta gibi düşmeliydi. Çünkü tahta ve kalasta kol yok! Buna penaltı diyorsanız, Samet Akaydın'ın pozisyonuna neden 'penaltı' diyemediniz ey hakemler! Sizi gidi çifte standartçılar sizi!
Galatasaray'ın ikinci yarıya öyle bir başlangıcı oldu ki... Tete'nin bazukası, Icardi'nin şutunun Svensson tarafından çizgiden çıkarılışı... Kerem'in üç metreden topu auta atışı... Direkten dönen toplar! Gümbür gümbür Adana Demirspor kalesine gitti Galatasaray... Galatasaray, girdiği pozisyonlardan sonuç alamadıkça, Adana Demirspor, özellikle Yusuf Sarı'nın etkili bindirmeleri ile Galatasaray kalesinde pozisyonlar buldu.
69'da kaleci çıkmış, kale bomboş ve Tete topu auta attı. Kaçırmak daha zordu. Adana Demirspor'da Yusuf Sarı, Svensson ve Semih Güler harika bir maç çıkardı. Uzatma anlarında kazanılan penaltı ve Icardi'nin penaltı golü, Cimbom'a farkı getirdi.
Galatasaray'da bir gol, bir asistle Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Mertens, Icardi ve Boey yürek savaşçıları gibiydi. Galatasaray, şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçmeyi başardı. Kopenhag maçı için moral depoladı. 15 maçta toplanan tam 40 puan! Daha ne olsun! Muazzam!
LEVENT TÜZEMEN - FARKLI OLURDU
Nelsson'un yaptığı hareket, penaltıydı. Çünkü top geçmesin diye kolunu kaldırdı. Ama Galatasaray, bu konularda test takım olmaması lazım. Samet'in koluna penaltı çalmayanlar, Galatasaray'a pozisyon olunca çalabiliyor. Doğru bir tane, eğer kurallar herkese eşit uygulanırsa futbolun keyfi ve adaleti olur.
Kopenhag ile Avrupa'ya devam konusunda final oynayacak Galatasaray, Adana Demirspor'a karşı iştahlı ve coşkulu oynadı. Tete, sağ kanatta harikalar yarattı. Kerem'in solda oynaması, Galatasaray'a iki gol getirdi. Birinde Kerem attı, diğerinde de pası Kerem verdi. Mertens ve Kerem Demirbay yorulup oyundan çıkıncaya kadar Galatasaray'ın ritmi, yardımlaşması, topa hakimiyeti mükemmeldi. Okan hoca, doğru işler yaptı ama girenler, çıkanlar kadar katkı sağlayamadı. Değişiklikler sonrası Galatasaray'ın oyun dengesi bozuldu.
Adana Demirspor, kontrataklarla tehlikeler yarattı. Final vuruşlarında Kerem, Mertens, Bakambu ve Tete, topun şiddetini ayarlayabilselerdi, doğru yere koşuları yapan Icardi, hat-trick bile yapabilirdi. Torreira, Galatasaray'ın yine enerji santrali görevini yaptı, rakipten çaldığı toplarla takımını atağa kaldırdı. İyi oyunun penaltıyla süsleyen Icardi rakip defansın dengesini fazlasıyla bozdu. Kerem'e attırdığı golde yaptığı tek pas akıl doluydu.
Kerem, Trabzon'un kupa maçını seyretmiş olacak ki Enis Destan'ın yaptığı vuruşun benzerini yaparak kaliteli bir gol attı. Barış sol bek oynamakta öz veri gösteriyor, çok çalışıyor, hücuma destek veriyor. Ancak bir önerim var; ayağında fazla top tutmamalı. Garanti alamayacağı toplarda rakibe kayarak müdahale etmemeli çünkü hata yapıyor.
SERKAN KORKMAZ - KOPENHAG'A DOĞRU
Adana Demirspor gibi son döneme damga vurmuş bir takımı yenmek önemli. Zor bir dönemden geçiyor Demirspor ama usta isimlerden kurulu kadrosu, yeni hocaya kendini göstermek niyetinde çıktı maça kuşkusuz. Son şampiyon ve bu sezonun da güçlü şampiyonluk adayı Galatasaray ve ligin afili takımlarından biri olan rakibi enteresan sol beklerle oynadılar. Bu kadar mı zor Süper Lig seviyesinde sol bek bulmak? Seksen küsür milyonluk ülkede altyapınızda oynayacak sol ayaklı bir tane bile savunmacı nasıl bulamıyorsunuz?
Maçın ilk yarısı ezici bir Galatasaray üstünlüğü vardı ancak bu üstünlük skor tabelasına ancak 2-1'lik skorla yansıdı. Takımın dinamolarından Boey artık gol de atıyor. Kerem'in golündeki Icardi pası muhteşemdi. Demirspor lehine verilen penaltı kararında VAR ve hakeme saygı duyuyorum. Söylemeden geçemeyeceğim; ilk yarı bittiğinde Galatasaray dokuz, Demirspor'da sadece iki faul yapmıştı.
İzlediğim kadarıyla bu rakamlar tam tersi olsa daha mantıklı olurdu. Hakemle empati kurmaya çalışırken yoruldum ama bu maçı üstleriyle birlikte bir kez daha izlesin bence. Maçın ikinci yarısında aklı salı gününe meyillenen sarı-kırmızılıların rakibi maça daha çok asılınca sıkıcı bir seyirlikten kurtulmuş olduk. Şimdi sırada sezonun en önemli maçı var. Umarım Cimbom, Danimarka'da bulduğu her pozisyonu gole çevirir. Haydi Okan hoca; bitir şu işi!
CEVDET ÜNÜVAR - KAZANAN HAKLIDIR!
Evinde 23 maçtır kaybetmeyen bir Galatasaray, kalesinde sadece 8 gol yemiş Galatasaray, en az gol yiyen Galatasaray; maç önünde de, maç sonunda da favori olan Galatasaray! Saha içinde de, tribünde de, sokakta da favori olan Galatasaray! Sonuca, oyuna bakınca, evet orada da Galatasaray!
İstanbul'a moralsiz gelen Adana Demirspor tarafına gelince... 4 maç kazanamayınca ne Patrick Kluivert kaldı, ne de o istekli oynayan, herkesin de korkulu rakibi olan Adana Demirspor takımı! Mavi-lacivertliler başarılı iken sürekli gündem olan bir başkanı vardı; başarısızlıkla birlikte o da sustu!
Takım başarılı iken konuşulan birbirinden çeşitli istatistikler vardı; o da durdu. Tribünlerin renkli simaları vardır, 4 haftadır onları da pek yorum yaparken, yüzü gülerken göremez olduk(...) 4 maçtır kazanamayan, bocalayan, yardımcı antrenörü ile de maça çıkan; sezon boyunca da hiç deplasmanda kazanamamış, son iki oynadığı Galatasaray maçını da kaybetmiş bir takım olarak İstanbul'a gelen, tatsız, tuzsuz bir Adana Demirspor çıktı sahaya...
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynanmadan oynanacak bir maç olması, olası sonuçlarda liderliği sarı-kırmızılıların devralacak olması, bu maçı her rakam ve kantarda RAMS Park'a favori çıkarttı. Sonuca gelirsek; kimse sahada bolca gol atsın diye düşünmedi. Yarım sıfır olsun, lehime olsun düşüncesindeydi.