Real Madrid'den Galatasaray'a geliyor! Bu transferle bir dönem kapanacak

Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Devre arasında kadrosunu önemli futbolcularla güçlendirecek olan Cimbom, yeni sezon için de transfer görüşmelerinde bulunuyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, gelecek sezon için Real Madrid'de forma giyen o yıldızı gündemine aldı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2023- 11:14