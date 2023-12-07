TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Dünyaca ünlü yıldız yolda
Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesi çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, yönetimden ocak ayında kadroya takviye yapılmasını istedi. Harekete geçen kurmaylar, dünyaca ünlü yıldız orta saha için girişimlere başladı. İşte Cimbom'un devre arasında takıma katmak istediği yıldız isim... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 07.12.2023- 10:02 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023- 10:19
Sarı-kırmızılı ekip Trebdyol Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak.
Cimbom, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor.
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