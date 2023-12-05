Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da pazarlıklar sürüyor! O yıldızın bonservisi...
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar kadroya sol bek takviyesi yapmak isterken o yıldızdan süpriz bir transfer haberi geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, ligde Fenerbahçe'nin ardından averajla 2. sırada yer alıyor.