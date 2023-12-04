GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe maçında yıldızlaşmıştı! Victor Nelsson'un alternatifi hazır

Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Davinson Sanchez'in arkasında kalan Victor Nelsson, Kolombiyalı stoperin sakatlığında da ilk 11'deki yerini alamadı. Sarı-kırmızılılar Danimarkalı stoperin devre arasında takımdan ayrılma ihtimaline karşın, Nordsjaelland'da forma giyen ve Fenerbahçe maçının yıldızları arasında gösterilen o isim için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.12.2023- 06:40