Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a sürpriz sambacı! ilk temas kuruldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da devre arası transfer dönemi yaklaşırken sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların gündemine stoper mevkisi için sürpriz Brezilyalı ismi aldı. İşte Cimbom'un ilk teması kurduğu o yıldız futbolcu...
Sarı-kırmızılılar son olarak deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Süper Lig'de Galatasaray bu galibiyetle şampiyonluk yolunda hata yapmazken bir yandan transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.