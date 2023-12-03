Manchester yorgunu Galatasaray, zaman zaman iyi oynadığı maçı 3 puanla geçerek, şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız atlatmasını bildi. Bu arada lig ve kupada sürekli oynayan Icardi'de gözle görülür bir düşüş var. Bunun iki nedeni olabilir. 1) Yorgunluk, 2) Takım arkadaşları dün kendisine servis yapamadı! Ama Okan hoca, alternatifi olmayan bir oyuncuyu nasıl dinlendirsin! Bir de bu oyuncu Icardi olunca, Okan Buruk sonuna kadar haklı oynatmakta...