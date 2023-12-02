Siltaş Yapı Pendikspor 0-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET) Galatasaray ikinci yarı açıldı!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-0 kazandı. İşte karşılaşmanın detayları...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.12.2023- 20:55 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023- 20:58
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
Ligin 14. haftasında Siltaş Pendikspor, Galatasaray'ı ağırladı.
Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 2-0 kazandı.
Cimbom'da golleri 69. dakikada Cedric Bakambu ve 82. dakikada Hakim Ziyech kaydetti.
Bu sonuçla Galatasaray 37 puana yükseldi.
Siltaş Yapı Pendikspor ise 13 puanda kaldı.
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