Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

"AĞRILARI VARDI"

"Abdülkerim ve Zaha, Manchester United maçında da ağrıları vardı, iğneyle oynamışlardı. Bugün onları zorlamak, riske etmek istemedik. Ağrıları da vardı. Bir sonraki maçta bizle olacaklarını düşünüyoruz."

"KONSANTRASYONU SÜRDÜRECEĞİZ"

"Bir önceki maçın 11'inde olmayan oyuncularla başlıyoruz. Bir anlamda dinlenik oyuncular. Diğer oyuncuların antrenman görüntüleri iyiydi. Konsantrasyonu sürdüreceğiz. Maç bittiğinde lider olmak istiyoruz. Bu anlamda çok önemli bir maç. Rakibimizi aşağı yukarı tanıyoruz. Zemin çok güzel. Stadyumun içi çok şık, tertemiz, çok güzel şeyler yapılmış. Bazı değişiklikler var rakibimizde. Maça başlayacağız, kendi oyunumuzu ortaya koyacağız."