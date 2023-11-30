UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, rakibiyle 3-3 berabere kaldı ve gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.

Mücadelenin ardından, Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldız futbolcusu Wilfried Zaha fotomac.com.tr editörü Tuğçe Erginkoç'un, "Galatasaray taraftarıyla ilgili bir şey söylemek ister misin?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Onlar çok farklı. Böyle bir şeyi daha önce hiç yaşamadım. Buraya 50 bin kişi geldiğinde çıkardığı gürültüyü duymak, böyle geceler, Şampiyonlar Ligi müziğini duymak... İşte benim istediğim şey de tam olarak bu.