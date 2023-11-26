Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
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SON DAKİKA: Galatasaray'da Trendyol Süper Lig'de 13. haftada oynanan Alanyaspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından moraller yerinde. Sarı-kırmıızlılarda sergilenen futbol ve istek büyük beğeni topladı. Galatasaray'da şimdi ise gözler Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bu noktada ise devre arası takıma yapılacak takviyeler gündeme geldi. İşte Erden Timur'un bizzat ilgilendiği 2 dünya yıldızı... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibini Mertens (2), Icardi ve Zaha'nın golleriyle 4-0 mağlup etti.
Galatasaray'da özellikle sergilenen futbol büyük beğeni topladı.