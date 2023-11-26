SON DAKİKA: Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Erden Timur'a bütçe yetkisi! Cimbom çifte transfer peşinde

SON DAKİKA: Galatasaray'da Trendyol Süper Lig'de 13. haftada oynanan Alanyaspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından moraller yerinde. Sarı-kırmıızlılarda sergilenen futbol ve istek büyük beğeni topladı. Galatasaray'da şimdi ise gözler Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bu noktada ise devre arası takıma yapılacak takviyeler gündeme geldi. İşte Erden Timur'un bizzat ilgilendiği 2 dünya yıldızı... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.11.2023- 10:16