Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşacak. aç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
GALATASARAY - CORENDON ALANYASPOR MAÇI 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Kazımcan, Ndombele, Torreira, Barış Alper, Mertens, Zaha, Icardi
C. Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Furkan, Efecan, Fer, Oğuz, Janvier, Sisto, Fatih, Aduardo, Balkovec
GALATASARAY - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı 25 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.