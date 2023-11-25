Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 13. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. RAMS Stadyumu'nda iki takım karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hakemi Ali Şansalan. Maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşacak. aç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY - CORENDON ALANYASPOR MAÇI 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Kazımcan, Ndombele, Torreira, Barış Alper, Mertens, Zaha, Icardi

C. Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Furkan, Efecan, Fer, Oğuz, Janvier, Sisto, Fatih, Aduardo, Balkovec

GALATASARAY - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı 25 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.