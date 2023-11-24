TRANSFER HABERİ - Real Madrid istemişti! İşte Galatasaray'ın Icardi için istediği rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında bonservisini aldığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Real Madrid'in tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak istediğini ve 15 milyon Euro teklif edeceğini yazdı. Galatasaray yönetimi eflatun-beyazlıların Icardi'ye ilgisi sonrası golcü oyuncu için istediği rakamı belirledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2023- 06:40