TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a genç Drogba! Scout ekibi keşfetti

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar ocak ayında önemli hamlelere imza atacak. Cimbom ara transferde nokta atışı takviyeler yapmayı planlıyor. Yönetim bir yandan da genç oyuncuların takibini yapıyor. Bu doğrultuda Aslan'ın gündemine sürpriz bir yıldız geldi. Galatasaray'ın 16 yaşındaki genç Drogba için harekete geçtiği öğrenildi. İşte o isim ve ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2023- 06:40