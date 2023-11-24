Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Alanyaspor ile mücadele edecek.
Galatasaray zirve peşinde! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanıp liderlik koltuğuna oturmak ve Şampiyonlar Ligi maçı öncesi morallenmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, büyük ölçüde ilk 11'ini belirledi. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 31 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor.
15. RANDEVU
Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 31 golüne, Akdeniz ekibi 17 golle cevap verdi.