Galatasaray'da Angelino'nun geleceği belli oldu! Leipzig ile görüşme...

Yaz transfer döneminde satın alma opsiyonu ile kiralanan Angelino'nun geleceği belli oluyor. İspanyol oyuncunun sarı-kırmızılı formayı 3 maç daha giymesi durumunda opsiyonu devreye girecek. 6 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan futbolcu için yönetim Leipzig ile görüştü. Yönetim, performansı beğenilmeyen sol bekin sözleşmesindeki opsiyonu kaldırmak istiyor. Kurmaylar, Leipzig ile konu hakkında görüştü. İşte Alman ekibinin cevabı... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.11.2023- 18:48