Galatasaray, 1.5 milyon euro kiralama bedeliyle Angelino'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Galatasaray'da Angelino'nun geleceği belli oldu! Leipzig ile görüşme...
Yaz transfer döneminde satın alma opsiyonu ile kiralanan Angelino'nun geleceği belli oluyor. İspanyol oyuncunun sarı-kırmızılı formayı 3 maç daha giymesi durumunda opsiyonu devreye girecek. 6 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan futbolcu için yönetim Leipzig ile görüştü. Yönetim, performansı beğenilmeyen sol bekin sözleşmesindeki opsiyonu kaldırmak istiyor. Kurmaylar, Leipzig ile konu hakkında görüştü. İşte Alman ekibinin cevabı... | Galatasaray haberleri
İspanyol sol bekin satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olarak belirlendi.
Büyük umutlarla kadroya katılan yıldız oyuncu, beklenen performansı sergileyemedi.