Galatasaray üç maçta daha oynarsa 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Angelino için Leipzig ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'da yönetim harekete geçti! Pazarlıklar başladı
Son dakika spor haberleri: Galatasaray, sezon başında Leipzig'den transfer edilen Angelino için harekete geçti. Yıldız oyuncunun sözleşmesinde pazarlık yapılacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, İspanyol sol beki sezon başında 1.5 milyon euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna katmıştı.