Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da mutlak başarı hedefiyle yola çıktı.
Galatasaray'da Wilfried Zaha'dan derbi sözleri! "Fenerbahçe'yi sahasında..."
Galatasaray'ın sezon başında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı atarak kadrosuna kattığı Wilfried zaha, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fildişi Sahilli yıldızdan derbiyle ilgili yorum da geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de averajla Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada bulunan Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkma şansını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla iddiasını net bir şekilde ortaya koymuştu.