TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota Londra! Şampiyonluk hamlesi geliyor

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da çalışmalar hızlandı. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, alınan mağlubiyetin ardından gözünü devre arasına dikti. Okan Buruk maç sonunda takımın üretkenliğinde sıkıntı olduğunu belirtti. Bunun üzerine kurmaylar Chelsea'nin yıldız ismi için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.11.2023- 06:40