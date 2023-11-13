Statlarda yapay zeka dokunuşu! Galatasaray'ın RAMS Park Stadyumu da yer alıyor

Yapay zeka ile birçok stadyum değiştirildi. Avrupa'nın önde gelen stadyumları yer alırken Süper Lig ekibi Galatasaray'ın stadı olan RAMS Park'ın da yapay zeka ile değişimi dikkat çekti. İşte o kareler...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.11.2023- 21:20 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023- 21:21