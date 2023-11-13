Transfermarkt'tan Manuel Veth, yapay zeka ile Şampiyonlar Ligi ekiplerinin statlarını şehir simgeleriyle birleştirdi. Veth, Galatasaray'ın RAMS Park Stadı'nı Topkapı Sarayı'yla betimledi. İşte tüm kareler...
Statlarda yapay zeka dokunuşu! Galatasaray'ın RAMS Park Stadyumu da yer alıyor
Yapay zeka ile birçok stadyum değiştirildi. Avrupa'nın önde gelen stadyumları yer alırken Süper Lig ekibi Galatasaray'ın stadı olan RAMS Park'ın da yapay zeka ile değişimi dikkat çekti. İşte o kareler...
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Yayın Tarihi: 13.11.2023- 21:20 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023- 21:21
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