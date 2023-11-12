Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 10. haftası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne oldu.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan müsabakada Galatasaray, son dakikada bulduğu golle ezeli rakibini 2-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılara galibyeti getiren golleri 60. dakikada Eda Karataş ve 90+8. dakikada Ruth Kiboyi kaydetti.
Sarı-lacivertlilerin tek golü ise 79. dakikada Yağmur Uraz'dan geldi.
Bu sonuçla puanını 27 yapan Galatasaray, zirveye oturdu.
24 puanda kalan Fenerbahçe ise 3. kendisine yer buldu.