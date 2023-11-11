Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray 11 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşacak.
Galatasaray galibiyet peşinde! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak koltuğu bırakmak istemiyor. Ev sahibi ekip ise kötü gidişata son verme peşinde... İşte Hatayspor-Galatasaray maçına dair tüm gelişmeler ve iki takımın muhtemel 11'leri...
Ligde geride kalan haftalarda 11 galibiyet, 1 beraberliği bulunan sarı-kırmızılılar, 31 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
Galatasaray'ın rakibi Hatayspor ise 3 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle topladığı 14 puanla 9. sırada yer alıyor.