Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A grubu 4. hafta maçında Bayern Münih'e konuk oldu.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup olmuştu. Bu sonucun ardından Cimbom grupta 3. sıraya gerilemişti. Devler Ligi gruplarından son 2 haftaya girilirken sarı kırmızılıların tur atlama ihtimalleri belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Münih'in gollerini Harry Kane atarken, Aslan'ın tek golü Cedric Bakambu'dan geldi.