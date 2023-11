Galatasaray Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta gerçekleştirilen törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp çalışanları katıldı.

Başkan Özbek, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı açıklamada, Atatürk'ü saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, "Bir kez daha ilkeleri ve değerlerinin izinde olduğumuzun sözünü vermek istiyorum. Bu kulübün tüm sporcuları, onun bize öğütlediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı olacak. Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray, tıpkı onun gibi, Türk halkının sahip olduğu güce inanarak, hiçbir zaman vazgeçmeyerek, kimsenin hayal etmediği başarılara ulaşıyor, ulaşacak. Biz Galatasaraylılar olarak, yaşadığımız her an onun düşünceleri ve koyduğu hedeflerin ışığında yolumuza devam edeceğiz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.