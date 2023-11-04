ZEKİ UZUNDURUKAN – ZAHA ZAHA NELER
Okan Buruk, ilk 11'de yaptığı santranç oyunu gibi hamlelerle kafasında zaten maçı oynayıp kazanarak sahaya çıkmıştı... Abdülkerim Bardakcı'yı sol beke çekmesi, Nelsson'u 9, Ziyech'i de 7 maç sonra ilk 11'e monte etmesi Bayern Münih maçına da bir yatırım anlamına geliyordu. Okan hoca, dünkü maça kadar performansı yetersiz olan Zaha'da neden bu kadar ısrar ettiğini sanırım herkese anlatmış oldu. Galatasaray, dün Kasımpaşa karşısında sadece 3 puan almakla kalmadı, Zaha'yı da kazanmış oldu. Artık gol yollarında İcardi'ye bir alternatif daha üretmiş oldu Okan Buruk! Büyük futbolcu büyük oynar ve maç kazandırır, dün Zaha da bunu yaptı...