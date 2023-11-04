Icardi iğneyle oynuyor deniliyor ama bir futbolcunun iğneyle oynaması çok sıkıntılı ve kötü bir olay. Çünkü iğneyle bir tarafı takviye yaparken, başka bir tarafta sigorta atabilir.

Sağlam oyuncu, her zaman iğneyle oynayan oyucudan daha faydalı olur. Ama tabiki Icardi olunca maalesef Türkiye'de olay değişiyor.

Peki Galatasaray'ın oyunu, sarı-kırmızılı seyirciyi tatmin etti mi, bence hayır... Koştular mı, koştular.