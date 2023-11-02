TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın ön liberosu Arsenal'dan! Fenerbahçe'nin de listesindeydi

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın ön liberosu Arsenal'dan! Fenerbahçe'nin de listesindeydi

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, devre arası transferi için kollarını sıvadı... Sarı-kırmızılı kulüp Tanguy Ndombele'den yeterli verimi alamayınca, yeni orta saha arayışlarına başladı. Cimbom, İngiltere'nin dev kulüplerinden Arsenal'ın bir yıldız futbolcusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.11.2023- 06:40