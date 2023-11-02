Galatasaray, ligde yoluna kayıpsız devam ediyor.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın ön liberosu Arsenal'dan! Fenerbahçe'nin de listesindeydi
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, devre arası transferi için kollarını sıvadı... Sarı-kırmızılı kulüp Tanguy Ndombele'den yeterli verimi alamayınca, yeni orta saha arayışlarına başladı. Cimbom, İngiltere'nin dev kulüplerinden Arsenal'ın bir yıldız futbolcusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...
Son olarak Çaykur Rizespor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 3 maçta 4 puan topladı.